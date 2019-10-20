Fransa'da 59 vekil Türkiye'nin NATO üyeliğinin askıya alınmasını istedi

20.10.2019 00:13

Fransız vekiller, Macron'dan Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulanması için her türlü çabayı göstermesini istedi. Türkiye'nin NATO üyeliğinin askıya alınması için yapılan çağrıda, "Fransa ve Avrupa'yı acil harekete geçmeye ve gerekli tüm önlemleri almaya davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG'nin kontrol ettiği bölgeye düzenlediği operasyonun rahatsızlığı sürüyor. Türkiye'nin ABD ile vardığı mutabakat sonrası harekatın 120 saat durması sonrası Fransız vekillerden küstah bir çağrı geldi. Fransa Ulusal Meclisi'nde yer alan 8 siyasi gruptan 59 vekil, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'ayönelik yaptırımların başlatılması ve Türkiye'nin NATO üyeliğinin askıya alınması için harekete geçme çağrısı yaptı.

MACRON "DEAŞ CANLANIRSA SORUMLUSU TÜRKİYE OLUR" DEMİŞTİ

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği Hükümet ve Devlet Başkanları liderler zirve toplantısında konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Suriye'ye düzenlediği harekatla ilgili küstah ifadeler kullanmıştı. Barış Pınarı Harekatı'nı eleştiren Macron, "DEAŞ tekrar canlanırsa bunun sorumlusu Türkiye'dir" demişti.

ERDOĞAN, MACRON'A "AYNAYA BAK TEPKİSİ" GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı eleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki göstermişti. Türkiye'nin tarihinin hiçbir döneminde sivil katliamı yapmadığını söyleyen Erdoğan, Macron'a "Ruanda'da yüz binlerce insanı katleden siz değil misiniz? Cezayir'de yüz binleri katleden siz değil misiniz? Sen bana nasıl bunları söylersin. Aynaya bak aynaya" diyerek yanıt vermişti.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in başkanlığında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin de bulunduğu ABD heyeti perşembe günü Suriye'de güvenli bölge kurulmasına ilişkin Türkiye ile mutabakata varmıştı.

Mutabakat kapsamında ABD'nin desteklediği YPG/PKK terör örgütünün ağır silahlarını teslim edip güvenli bölgeden çıkması için Barış Pınarı Harekatı 120 saatliğine askıya alındı.

Terör örgütünün 30 kilometre derinliğindeki güvenli bölge alanından çekilmesiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin kontrolünde bölgede güvenli bölge icra edilecek ve Barış Pınarı Harekatı sonlandırılacak.

Güvenli bölgenin inşası ve icrası konusunda ilerleyen zamanlarda ABD ile iş birliği artırılacak.

ABD'nin, terör örgütü YPG/PKK'ya anlaşma kapsamında kabul ettiği şartları uygulatmadığı takdirde ise Barış Pınarı Harekatı'na devam edilecek.

Türkiye, ABD'nin YPG/PKK ve güvenli bölge konusunda sözlerini yerine getirmemesi üzerine 9 Ekim'de Fırat'ın doğusundaki terör örgütü unsurlarına karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştı.