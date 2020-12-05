Fransa'da 300'den fazla çocuğa cinsel istismarda bulunan cerraha 15 yıl hapis

Fransa'da görülen dava, ülkede tartışmalara neden oldu. Joel Le Scouarnec adlı cerrah, 1986-2014 yılları arasında 312 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 15 yıl hapis cezası aldı.

Joel Le Scouarnec adlı cerrah, 1986-2004 yılları arasında özellikle görev yaptığı hastanede olmak üzere toplamda 312 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu suçuyla yargılanarak 15 yıl hapse mahkum edildi.

1986-2014 seneleri arasında toplamda 312 çocuğa cinsel istismarda bulunmuştu. Bu nedenle de sapık cerraha 15 yıl hapis cezası verilmişti.

İSTİSMARLARI GÜNLÜĞÜNE YAZMIŞ

Cerrahın, kendisine yöneltilen suçları 30 yıl boyunca görev yaptığı Fransa'nın orta ve batı kesimlerinde işlediği düşünülmüş, soruşturma kapsamında savcılar, cerrahın çocuklarla ilgili cinsel istismar sahnelerini detaylandırdığı günlükler buldu. Scouarnec'in, çok sayıda çocuğun adının geçtiği bu notlarda istismar ve tecavüz olaylarını kaleme aldığını belirtmişti.

YEĞENLERİNDE DE CİNSEL İSTİSMARDA BULUNMUŞ

Sapık cerrah duruşmada, genç bir kadın komşusuna ve 2 yeğeninde de cinsel istismarda bulunduğunu kabul etti. Ayrıca hastanede uzun süre tedavi gören 4 yaşındaki bir çocuğa da istismarda bulunduğunu söyledi.

"YALNIZCA FANTEZİ"

Scouarnec'in yeğenlerine cinsel istismarda bulunduğu haberinin ardından pek çok mağdur polise gidip cerrahtan şikayetçi oldu. Bunun üzerine günlüklerde adı geçen çocuklara ulaşan polis, 229 kişinin ifadesine başvurmuş, bu kişilerden 197'sinin Scouarnec'ten şikayetçi olması üzerine dava açılmıştı. Ancak cerrahın avukatları ise günlüklerde yazanların 'yalnızca fantezi' olduğunu savunuyordu.

"ADİL BİR CEZA"

Bu hafta Fransa'nın Saintes kentinde görülen davada, cinsel istismar suçlarını kabul eden Le Scouarnec, hapis cezası aldı. Le Scouarnec'in 2017 yılında cinsel istismarına maruz kalan çocuklardan birinin avukatı Francesca Satta, "Tatmin olduk. Bu adil bir ceza" ifadelerini kullandı.

"SADECE DAHA İYİ BİR İNSAN OLMA HAKKI İSTİYORUM"

Le Scouarnec'in kararın açıklanmasının ardından, "Bağışlanma veya merhamet istemiyorum, sadece yeniden daha iyi bir insan olma hakkı istiyorum" dediği aktarıldı. Avukatı da, "Birçok pişmanlığı var, özür beklenmesine gerek yok, yaptığı şeyin affedilemez olduğunu biliyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı