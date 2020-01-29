: Miçotakis'i yanına alan Macron'dan Türkiye'ye ve Erdoğan'a küstah sözler

29.01.2020 20:47 | Son Güncelleme: 29.01.2020 21:03

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Elysee Sarayı'ndaki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"DOĞU AKDENİZ'DE YUNANİSTAN VE GKRY'Nİ DESTEKLİYORUZ"

Doğu Akdeniz'deki gelişmelere değinen Macron, Fransa'nın bu konuda Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) desteklediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

TÜRKİYE İLE İLGİLİ KÜSTAH SÖZLER

"Fransa, Avrupalı ortaklarıyla Türkiye'nin müdahalelerini ve provokasyonlarını kınıyor. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türkiye arasında imzalanan anlaşmayı ele aldık ve bunu şiddetle kınıyoruz. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berlin konferansında yapmayı vadettiklerine açıkça aykırı olarak Türkiye'nin şu an yaptıklarıyla ilgili endişelerimi ifade etmek istiyorum.

Son günlerde Suriyeli paralı askerleriyle Türk gemilerinin, Libya topraklarına geldiğini görüyoruz. Bu, verilen söze saygı gösterilmediğini gösteriyor. Bu, Libya'nın egemenliğinin ve Avrupa'nın ve Sahel ülkelerinin güvenliğinin ihlalidir."

"YUNANİSTAN İLE GÜVENLİK KONUSUNDA ORTAKLIK KURACAĞIZ"

Fransa ile Yunanistan arasında haziran ayına kadar güvenlik konusunda stratejik bir ortaklık kurulacağını vurgulayan Macron, bununla ilgili gelecek haftalarda açıklama yapılacağını söyledi. Macron, bu bağlamda Fransa Savunma Bakanı Florence Parly'nin şubat ayının sonunda Yunanistan'ı ziyaret edeceği bilgisini paylaştı. Bu ortaklık kapsamında Fransız deniz kuvvetlerinin Doğu Akdeniz bölgesindeki varlığını artıracağını duyuran Macron, Yunanistan ile aynı zamanda ortak operasyonların yürütüleceğini anlattı.

"YUNANİSTAN'I ZİYARET ETMEK İSTİYORUM"

Macron, göç sorununun çözümü için Yunanistan'ı destekleyeceklerini dile getirdi. Avrupa Birliği Komisyonunun gelecek haftalarda göç ve iltica konusunda yeni bir anlaşma açıklayacağını kaydeden Macron, yakında Yunanistan'ı ziyaret etmek istediğini söyledi. Miçotakis de Fransa ile güvenlik konusunda üzerinde çalıştıkları stratejik ortaklığın, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendireceğini belirtti.

"TÜRKİYE'NİN LİBYA İLE İMZALADIĞI MUTABAKAT İPTAL EDİLMELİ"

Libya'da askeri çözümün bulunmadığını ifade eden Miçotakis, Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında imzalanan Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası'nın iptal edilmesi gerektiğini savundu.

Kaynak: AA

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