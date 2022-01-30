Fransa, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na bakan gönderecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fransa, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na bakan gönderecek

AA, Yusuf Özcan - Güncel
 - Güncelleme:
Fransa, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na bakan gönderecek

Fransa'nın Spor İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Roxana Maracineanu'nun, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyatları'na gideceği belirtildi.

Fransa'nın Spor İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Roxana Maracineanu'nun, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyatları'na gideceği belirtildi.

Fransa'nın Avrupa Birliği İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, RTL radyosunda yaptığı açıklamada, Çin'in insan hakları ihlallerinde bulunduğu gerekçesiyle birçok Avrupa ülkesinin olimpiyatların açılış törenlerine katılmayacağını, bu şekilde diplomatik boykotun "etkisinin az" olduğunu söyledi.

Olimpiyatları boykot etmenin daha etkili yolları bulunduğunu ifade eden Beaune, Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığı sırasında Avrupa pazarlarında insanların "zorla çalıştırılmasıyla" imal edilen tüm ürünleri yasaklayan bir yasa tasarısının oylanacağını belirtti.

Beaune, böylece Çin'e bu konudaki memnuniyetsizliğin ve Uygur Türklerinin "zorla çalıştırıldığı" ticari faaliyetlerinin son bulacağının ifade edilmiş olacağını kaydetti.

Clement Beaune, Maracineanu'nun resmi törenlere katılmayacağını ancak Fransız sporcuları desteklemek için orada bulunacağını söyledi.

ABD, Kanada, Avustralya, İngiltere ve İsveç'in de aralarında olduğu bazı ülkeler, Çin'in insan hakları ihlallerinde bulunduğu gerekçesiyle olimpiyatlara katılmayarak diplomatik olarak boykot kararı almıştı.

Çin ise bu ülkelerin hata yaptığı ve bu kararlarından dolayı "hesap verecekleri" tehdidinde bulunmuştu.

2022 Kış Olimpiyat Oyunları, 4-24 Şubat'ta Çin'in başkenti Pekin'in ev sahipliğinde düzenlenecek.

AA / Yusuf Özcan - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Kış Olimpiyatları, Fransa, Pekin, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title