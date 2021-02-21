FOX Tv Sen Çal Kapımı son bölüm full HD tek parça izle! Sen Çal Kapımı son bölüm de neler oldu? Sen Çal Kapımı 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Sen Çal Kapımı bu akşam 32. bölümüyle ekranlara geldi! Sen Çal Kapımı yeni bölümde heyecanlı anlar yaşandı! İşte, FOX Tv Sen Çal Kapımı son bölüm full HD tek parça kesintisiz izle! Sen Çal Kapımı son bölüm de neler oldu? Sen Çal Kapımı 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurtdışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat'la karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda'ya bursunu geri vermeyi teklif eder. Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda , bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir. Baş rollerinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisi bu akşam 32. yeni bölümüyle FOX TV ekranlarına geldi!

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SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eda, Deniz'in oyununa katılıp tarihi öne alır. Her şeyden habersiz olan Serkan ise, Eda'nın bu hareketinden oldukça rahatsız olur. Serkan için artık "kıskançlık sirenleri" çalmaya başlamıştır. Bu sirenler onu Eda'ya adım adım yaklaştırırken, Serkan'ı Eda'ya kaptırmak istemeyen Selin ise, Deniz ile bir olup bu oyunu avantaja çevirmeye kararlıdır. Eda bu işin içinden nasıl çıkacak? Serkan, Eda'ya yeniden aşık olacak mı?