Fox TV'nin iddialı dizisi Baraj final yapıyor
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Fox TV'nin iddialı dizisi Baraj final yapıyor

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Magazin
Fox TV'nin iddialı dizisi Baraj final yapıyor

Fox TV ekranlarında her hafta Salı günü izleyici ile buluşan Baraj dizisinden veda haberi geldi. 33. bölümü ekrana gelen Baraj dizisi 39. bölümde final yapacak.

Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Feyyaz Duman ve Gizem Karaca'nın başrollerini paylaştığı Baraj dizisinin final tarihi belli oldu.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Fox TV'de yayınlanan ve başrollerini Türkan Şoray ile Tarık Akan'ın oynadığı aynı isimli sinema filminden yola çıkılarak çekilen Baraj 39. bölümde final yapacak.

BARAJ DİZİSİ KONUSU

1977 yapımlı, başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan'ın oynadığı "Baraj" isimli filmin dizi uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkan yapımda Nazım'ın (Feyyaz Duman), internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir'le (Biran Damla Yılmaz) tanışma hikayesi konu alınıyor. Birbirlerini hiç görmemiş olma durumu, Nehir'in fotoğrafını göndermesiyle değişir.

Nehir'in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinir ve Nehir'in ısrarı ve onu kaybetme korkusundan dolayı Nazım, baraj inşaatına İstanbul'un renkli hayatından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık'ın (Burak Yörük) fotoğrafını gönderir. Nehir'in fotoğraftaki Tarık'ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştıracaktır...

Abdullah Karlidag
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 19:40:42. #1.14#
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