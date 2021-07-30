FOX TV ile yollarını ayıran Zuhal Topal, ATV ile mi anlaştı?
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FOX TV ile yollarını ayıran Zuhal Topal, ATV ile mi anlaştı?

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

İstediği zammı alamadığı için FOX TV ile yollarını ayırdığı ileri sürülen Zuhal Topal, ATV ile anlaştı. Ünlü sunucu, yeni sezonda ATV ekranında gündüz kuşağında program sunacak.

Uzun yıllar evlilik programı sunan Zuhal Topal, birkaç sezondur FOX TV'de gündüz kuşağının sevilen yapımlarından Sofrada programının sunuculuğunu yapıyor. Ancak Topal, yeni sezon öncesi sözleşmesini feshederek kanalla ilişkisini sonlandırdı.

ZAM TALEBİ FAZLA BULUNDU

Uzun zamandır programın sunuculuğunu üstlenen Topal'ın yeni sezon için zam talep ettiği ancak oran yüksek bulununca kanal yönetimi tarafından kabul edilmediği ileri sürüldü. Talebi reddedilen sunucu ise kanalla yollarını ayırdı.

FOX TV ile yollarını ayıran Zuhal Topal, ATV ile mi anlaştı?

ATV İLE Mİ ANLAŞTI?

Uçankuş'ta yer alan habere göre, Zuhal Topal yeni sezon için ATV ile anlaştı. Ünlü isim yeni kanalında öğlen kuşağında bir program sunacak.

Fox TV, Sofrada programının sunucusu Zuhal Topal ile yollarını ayırdı
Fox TV, Sofrada programının sunucusu Zuhal Topal ile yollarını ayırdı
FOX TV ile yollarını ayıran Zuhal Topal, ATV ile mi anlaştı?
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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