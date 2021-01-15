FOX TV Çalar Saat Konuğu: Melihat Gürses kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Melihat Gürses hayatı ve biyografisi nedir?
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FOX TV Çalar Saat Konuğu: Melihat Gürses kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Melihat Gürses hayatı ve biyografisi nedir?

15.01.2021 10:02 | Son Güncelleme: 15.01.2021 10:07
FOX TV Çalar Saat Konuğu: Melihat Gürses kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Melihat Gürses hayatı ve biyografisi nedir?

FOX TV Çalar Saat Konuğu: Melihat Gürses kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Melihat Gürses hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

FOX TV ÇALAR SAAT KONUĞU: MELİHAT GÜRSES KİMDİR?

Melihat Gülses, (d. 1 Ekim 1958; Akşehir, Konya) Klâsik Türk müziği yorumcusudur.

İlkokul ve ortaokulu Anadolu'nun çeşitli illerinde tamamladı. Lise eğitimini Fatih Kız Lisesi'nde tamamladı. Lisedeyken konservatuvara devam etti. 1976'da İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı ses eğitimi (şan) bölümüne girdi ve 1984'te eğitimini tamamladı.

MÜZİK HAYATI

1981'de TRT İstanbul Radyosu'na girdi. TRT radyo ve televizyonlarında programlar yaptı. Yurt dışında verdiği konserlerde Türkiye'yi ve Türk müziğini tanıttı. Önemli sanatçılarla çalışmalar yaptı. 1996 yılında çıkan Tatyos Efendi albümünün ve 2002 yılında çıkan İncesaz adlı müzik topluluğuna ait İki/Eylül Şarkıları albümünün solistliğini yaptı.[1] Seslendirmiş olduğu birçok eser dinleyenleri tarafından hâlen kabul görmekte ve dinlenmektedir.

Melihat Gülses hâlen TRT İstanbul Radyosu'nda çalışmalarına devam etmektedir. Neva adında kızı ve Alihan adında bir oğlu vardır.

ALBÜMLERİ

Albüm

Senden Uzakta

Tuna'ya Hasret

Beyaz Köpükler

Narçiçeğim 2

Narçiçeğim

Hüznün Hikâyesi

İki/Eylül Şarkıları

İstanbul'dan Atina'ya Türküler

Tatyos Efendi

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