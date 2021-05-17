FOX canlı izle! 17 Mayıs Pazartesi yayın akışı!
Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 17 Mayıs Pazartesi kanalların yayın akışı! Masumiyet, Zuhal Topal'la Sofrada!
Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 17 Mayıs Pazartesi kanalların yayın akışı! Masumiyet, Zuhal Topal'la Sofrada!
17 MAYIS PAZARTESİ FOX YAYIN AKIŞI
02:45 Savaşçı
04:45 Masumiyet
06:00 Kadın
08:00İsmail Küçükkaya İle...
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 Refika İle Öze Dönüş
13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli İle...
20:00 Masumiyet