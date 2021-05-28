Fotoğraf tutkunları Van'da inci kefali göçünü izledi
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Fotoğraf tutkunları Van'da inci kefali göçünü izledi

Fotoğraf tutkunları Van'da inci kefali göçünü izledi
Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel

Van'a gelen fotoğraf sanatçıları, Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin yolculuğunu izledi.

Van'a gelen fotoğraf sanatçıları, Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin yolculuğunu izledi.

Ağrı'da foto safariye katılan aralarında Coşkun Aral'ın da bulunduğu fotoğraf sanatçıları, Van'ın Erciş ilçesine geldi. Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin zorlu yolculuğunu izleyen fotoğraf tutkunları, bol bol fotoğraf çekti.

Aral, gazetecilere yaptığı açıklamada, balıkların yumurtalarını tatlı sulara bırakmak için yaptığı göçün çok önemli olduğunu söyledi. Derelerdeki balık yoğunluğuna dikkati çeken Aral, "Adeta bir konvoy gibi, aralarında bu mücadelede telef olanlar var. Martıların görüntüleri olağan üstü. Doğanın bu muhteşem olayını biz fotoğrafçıların izleyebilmesi büyük bir ayrıcalık." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

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