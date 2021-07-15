Forza Horizon 5 hakkında son gelişmeler! Forza Horizon 5 ne zaman çıkacak?

Playground Games tarafından geliştirilen ve Xbox Game Studios tarafından yayınlanan bir yarış video oyunu olan Forza Horizon 5 hakkında youtube kanallarında oyun hakkında yeni bilgilerden, yeniliklerden ve özelliklerden bahsediliyor. Forza Horizon 5 ne zaman çıkacak?

9 Kasım 2021'de çıkacak olan Forza Horizon 5 hakkında her geçen gün yeni bir bilgi paylaşılıyor. Oyun hakkında henüz tüm yenilikleri öğrenemesek de birçoğunu bildiğimizi söyleyebiliriz. Bu detaylar arasında harita ve araç seçeneğine dair bilgiler de yer alıyor. Peki Forza Horizon 5 ne zaman çıkacak?

FORZA HORIZON 5'E 3000'DEN FAZLA ARAÇ SEÇENEĞİ EKLENECEK

Oyuna yeni bir hava katacak olan Meksika haritası ile oyunu oynarken gözlerimiz görsel şölen ile doyacak. Forza Horizon 5, Forza Horizon tarihindeki en büyük haritaya sahip olacak ve 500 den fazla araç seçeneği, 3000 den fazla araç sesi eklenecek. Ray Tracing desteği sayesinde en gerçekçi Forza Horizon deneyimini tatmış olacağız.

Forza Horizon 5 Türkçe altyazılı bir şekilde gelecek ve Xbox Game Pass PC ve konsola ilk günden ekleneceği belirtilmişti. Forza Horizon 5 için paylaşılan yeni videoları Forza youtube kanalından izleyebilirsiniz.