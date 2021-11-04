Forza Horizon 5'den ilk inceleme puanları duyuruldu

Forza Horizon 5'in çıkışına sayılı günler kala Metacritic'den gelen Forza Horizon 5 inceleme puanı ile Forza Horizon 5, takipçilerini mest etti.

Metacritic sitesinde Forza Horizon 5 için yapılan yorumlarda, "birçok franchise oyunlarının yapamadığını Forza Horizon 5 yaptı. Her yeni çıkan oyununda daha iyi oluyor. Playground Games ve Turn 10 Studios'un muhteşem oyunu, tüm zamanların en iyi yarış oyunlarından birini Microsoft'a getiriyor." Şeklinde oldu.

FORZA HORIZON 5 ORTALAMA İNCELEME PUANI 91

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Metacritic sitesinde yapılan 77 eleştirmen incelemesiyle 91 ortalamaya ulaşan Forza Horizon 5, oldukça olumlu ve yüksek eleştiriler aldı. Grafik konusunda yeni nesil konsollarda bir çağ atladığını, Meksika'nın güzelliğini bu denli yansıttıklarını, otomobillerin seslerini, oynanışları ve daha fazlasıyla fazlasıyla övgüyü aldı.

Forza Horizon 5, 9 Kasım 2021'de Xbox Series ve PC için çıkış yapacak. Oyun ayrıca ilk günden Xbox Game Pass'e dahil olacak.

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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