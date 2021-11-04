Forza Horizon 5'den ilk inceleme puanları duyuruldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Forza Horizon 5'den ilk inceleme puanları duyuruldu

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Forza Horizon 5'den ilk inceleme puanları duyuruldu

Xbox Game Studios'un geliştirdiği Forza Horizon 5, hayranları tarafından oyunun çıkması sabırsızlıkla beklenirken Forza Horizon 5'in inceleme puanları da geldi.

Forza Horizon 5'in çıkışına sayılı günler kala Metacritic'den gelen Forza Horizon 5 inceleme puanı ile Forza Horizon 5, takipçilerini mest etti.

Metacritic sitesinde Forza Horizon 5 için yapılan yorumlarda, "birçok franchise oyunlarının yapamadığını Forza Horizon 5 yaptı. Her yeni çıkan oyununda daha iyi oluyor. Playground Games ve Turn 10 Studios'un muhteşem oyunu, tüm zamanların en iyi yarış oyunlarından birini Microsoft'a getiriyor." Şeklinde oldu.

FORZA HORIZON 5 ORTALAMA İNCELEME PUANI 91

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Metacritic sitesinde yapılan 77 eleştirmen incelemesiyle 91 ortalamaya ulaşan Forza Horizon 5, oldukça olumlu ve yüksek eleştiriler aldı. Grafik konusunda yeni nesil konsollarda bir çağ atladığını, Meksika'nın güzelliğini bu denli yansıttıklarını, otomobillerin seslerini, oynanışları ve daha fazlasıyla fazlasıyla övgüyü aldı.

Forza Horizon 5, 9 Kasım 2021'de Xbox Series ve PC için çıkış yapacak. Oyun ayrıca ilk günden Xbox Game Pass'e dahil olacak.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title