Forza Horizon 4 sistem gereksinimleri 2021! Forza Horizon 4 kaç GB? Forza Horizon 4 Steam fiyatı nedir?

Playground Games tarafından geliştirilen ve Microsoft Studios tarafından yayınlanan yarış oyunu Forza Horizon 4, oldukça eğlenceli bir oyundur. Milyonlarca oyuncunun tercih ettiği popüler yarış oyunu Forza Horizon 4'ün grafik ve animasyonlarının güzelliği sebebiyle, Forza Horizon 4 sistem gereksinimleri en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.Peki, Forza Horizon 4 sistem gereksinimleri nelerdir? Forza Horizon 4 kaç GB? Detaylar haberimizde...

Forza Horizon 4, ilk çıkışını 2018 yılında Xbox One ve Microsoft Windows platformlarına özel olarak gerçekleştirdi. Playground tarafından geliştirilen oyun 10 Kasım 2020'de ise Xbox Series X ve S platformlarına sunuldu. Ayrıca Forza Horizon 4, Steam'e gelmesiyle beraber halihazırda bulunan kullanıcı sayısını artırmış oldu.

Hız tutkunu oyuncuların tercih sıralamasında zirvede yer alan Forza Horizon 4'ün sistem gereksinimleri oldukça merak ediliyor. Peki, Forza Horizon 4 oynamak için nasıl bir PC sistemine sahip olmanız gerekiyor? Forza Horizon 4 sistem gereksinimleri, önerilen sistem gereksinimleri ve minimum sistem gereksinimleri! Forza Horizon 4 kaç GB? Forza Horizon 4 Steam satış fiyatı nedir? Sizler için derledik...

FORZA HORIZON 4 STEAM FİYATI

Steam üzerinden satışa sunulan Forza Horizon 4'ün üç adet versiyonu mevcut. Bunlar; Standart Edition, Deluxe Edition ve Ultimate Edition olarak sıralanıyor. Bu versiyonların fiyatları ise şu şekilde; Standart Edition: 46 TL, Deluxe Edition: 62 TL, Ultimate Edition: 67 TL.

FORZA HORIZON 4 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Forza Horizon 4 Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 sürüm 15063.0 veya daha üstü

Mimari: x64

Klavye: Tümleşik Klavye

Fare: Tümleşik Fare

DirectX: DirectX 12 API, Donanım Özellik Seviyesi 11

Bellek: 8 GB

Video Belleği: 2 GB

İşlemci: Intel i3-4170 3.7 GHz

Grafikler: NVidia 650TI

Forza Horizon 4 Önerilen Sistem Gereksinimleri: