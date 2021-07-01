Fortounis kimdir? Fortounis kaç yaşında, nereli, mevkisi ne?

Galatasaray'ın transfer gündeminde sıcak isimlerden biri olan Fortounis, sporseverlerin merak konusu oldu. Peki, Galatasaray da devreye girdi. Peki, Fortounis kaç yaşında, nereli, mevkisi ne? Fortounis kimdir?