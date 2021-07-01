Fortounis kimdir? Fortounis kaç yaşında, nereli, mevkisi ne?
Galatasaray'ın transfer gündeminde sıcak isimlerden biri olan Fortounis, sporseverlerin merak konusu oldu. Peki, Galatasaray da devreye girdi. Peki, Fortounis kaç yaşında, nereli, mevkisi ne? Fortounis kimdir?
Bir süredir Galatasaray'la görüşme halinde olan ve transfer gündeminde çok konuşulan Fortounis, merak konusu oldu. Peki, Fortounis kimdir? Fortounis kaç yaşında, nereli, mevkisi ne?
FORTOUNİS KİMDİR?
Doğum tarihi: 27 Mayıs 1991
Kaç yaşında: 30yaşında
Nereli: Sines, Portekiz
Boy: 1,68 m
Mario Rui Silva Duarte (d. 27 Mayıs 1991), bilinen adıyla Mário Rui, İtalyan takımı Napoli'de sol bek pozisyonunda oynayan Portekizli futbolcudur.
Profesyonel kariyerine 2010 yılında Benfica kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Fátima, Parma, Gubbio, Spezia, Empoli, Roma ve Napoli kulüplerinde oynadı.
Mário Rui, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Portekiz millî futbol takımı'nın bir parçasıydı.