Fortnite sistem gereksinimleri 2021
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Fortnite sistem gereksinimleri 2021

17.02.2021 15:55 | Son Güncelleme: 17.02.2021 15:58
Fortnite sistem gereksinimleri 2021

Fortnite, Epic Games ve People Can Fly şirketleri tarafından tasarlanan ve Epic Games şirketi tarafından 2017'de yayınlanan bir keskin nişancı oyunu. Fortnite, çok oyunculu oyunlarla rekabete girerek daha iyi olmak için çabalıyor. Sık sık gelen güncellemeler sonrası Fortnite sistem gereksinimleri 2021 merak ediliyor.

Görev yapma oyunu olan Fortnite aynı zamanda aynı oyun sistemine sahip Save the world, Fortnite Battle Royal ve Kreatif oyun modlarıyla oyunculara çok oyun modlu bir oyun deneyimi sunuyor. Hayatta kalma modunu Eylül 2017'de çıkardıktan sonra oyun modu gayet beğenilmiş ve dünya genelinde çok olumlu geri dönüşler almıştır.

FORTNITE BATTLE ROYALE GELMİŞTİ

Fortnite Battle Royal (hayatta kalma) modu herkes tarafından beğenilmesinden sonra 125 milyon oyuncu sayısına yaklaşmıştır ve Fortnite oyunu böylelikle bahsettiğimiz üzere çok daha iyi yerlere gelmiş ve popüleritesi artmıştır. SuperData'nın kaynağına göre Fortnite 2018'in en çok karlı çıkan oyunu olmakla beraber en çok gelişim gösteren oyunlardan biri olmuştur diyebiliriz. Tüm bu istatistiklerin yanında oynaması bedava olan Fortnite, oyun gelirlerini 2017 senesinde yüzde 458 gibi bir istatistikle arttırdığını söylemek mümkün. Fortnite 2018 yılında 2.4 milyarlık bir gelir elde ederek kazancına kazanç kattığını da eklemek mümkün.

Fortnite oyununda para birimi V-Papeldir.

FORTNITE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64-bit veya Mac OSX Sierra

İşlemci: i3 2.4 Ghz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Intel HD 4000

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64-bit

İşlemci: i5 2.8 Ghz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870 eşdeğeri DX11 GPU

Video Belleği: 2 GB VRAM

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