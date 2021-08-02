Fortnite Rift Tour konserinin sıradaki yıldızı Ariana Grande olacak!
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Fortnite Rift Tour konserinin sıradaki yıldızı Ariana Grande olacak!

Fortnite Rift Tour konserinin sıradaki yıldızı Ariana Grande olacak!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Epic Games'in 6 - 8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek Fortnite Rift Tour etkinliğinin sıradaki yıldızı Ariana Grande oldu. YouTube kanalından yayınlanan fragmanla birlikte oyuna gelecek ismin ünlü şarkıcı Ariana Grande olduğu açıklanmış oldu.

Epic Games, Fortnite'ın 2. bölümünün 7. sezonunda gerçekleştireceği Rift Tour etkinliğinin yıldız şarkıcısını duyurdu. Söz konusu etkinliğin 'dünya çapında bir süperstar'ı da ağırlayacak çevrimiçi bir konser biliniyordu. Daha önce Travis Scott, Marshmello ve Deadmau5 gibi ünlü isimlerin yer aldığı etkinliğin sıradaki yıldız şarkıcısı Ariana Grande oldu.

Fortnite resmi YouTube kanalından bu Cuma günü başlayacak etkinlik için dünyaca ünlü şarkıcı Ariana Grande'nin yer aldığı kısa bir fragman yayınlandı. Videonun yanı sıra Ariana Grande 'skin'inin nasıl görüneceği de bugün internete sızdırıldı.

Fortnite Rift Tour etkinliği kapsamında oyunculara, Ariana Grande'yle ilgili özel skinler sunacak. Bu özel kozmetikler 5 Ağustos'ta Türkiye saatiyle 03.00'da mağazadaki yerini alacak. Fortnite Icon Series kategorisinde satılacak skinlerin fiyatı, tahminlere göre 1500 V-Bucks civarında olacak.

Fortnite Rift Tour konserinin sıradaki yıldızı Ariana Grande olacak!

Epic Games, konserleri izlemek isteyen oyuncuların konser alanına bir saat önce gelmelerini tavsiye etti. Grande'nin ilk konseri 7 Ağustos'ta Türkiye saatiyle 01.00'da başlayacak.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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