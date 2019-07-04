Fortnite'a Gelecek Olan Stranger Things Kostümleri Ortaya Çıktı

Birkaç ay önce Fortine ile Stranger Things arasında bir etkileşim olabileceğini söyleyen Epic Games, bugün bunun için resmi adımları attı. Bu iki yapım arasındaki etkileşimin nasıl olacağı henüz belli değil ancak şirketin Avengers ve John Wick ile yaptığı işlerin bir benzerinin olması bekleniyor.

Epic Games, henüz resmi olarak neye benzeyeceğini açıklamasa da veri madencileri oyunda yer alacak olan Stranger Things kostümlerini ortaya çıkardı: Demogorgon ve Şef Hopper. Şu an için bu kostümlerin ne kadar nadir olacağı veya maliyetlerinin ne olacağı net değil ancak 1.500 ya da 2.000 V-Bucks olacağı tahmin ediliyor. Benzer şekilde bunların oyuna ne zaman ekleneceği de belirsiz.

Daha önce bu tarz bir etkileşim Avengers ile de yapılmıştı ancak Stranger Things, özellikle Fortnite'ın oyuncu kitlesinin yaş aralığının düşük olduğu farz edilirse Avengers kadar popüler değil. Dolayısıyla oyuncularını ne kadar heyecanlandırır bunu bekleyip göreceğiz.