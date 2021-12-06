Fortnite'a eklenecek yeni karakter Örümcek Adam oldu

Fortnite'a her geçen gün yeni karakter kostümleri eklenmeye devam ediyor. Fortnite Chapter 3 Season 1 ile beraber birçok karakterin yanında örümcek adam kostümü de eklendi.

Epic Games'in popüler battle royale oyunu Fortnite'a eklenen yeni karakterlerden biri Örümcek Adam oldu. Örümcek Adam'ın kostümüyle beraber ağ atma özelliği de oyuna eklendi. Örümcek Adam'ın eldivenini herhangi bir karakter ile kullanabilirsiniz.

Örümcek Adam'ın yayınlandığı Fortnite Chapter 3 Season 1 karakter tanıtımında Örümcek Adam'ın yanı sıra birçok Fortnite karakteri de yayınlandı.

Fortnite, Epic Games ve People Can Fly tarafından geliştirilen, Epic Games tarafından 25 Temmuz 2017'de yayınlanan nişancı oyunudur. Oyun, 4 kişiye kadar eşli oynanışa sahip bir görev yapma oyunudur. Oyun, aynı oyun motoruna sahip Save the World, Fortnite Battle Royale ve Kreatif adında üç oyun modunu içerir.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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