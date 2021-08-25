Fornite'a gelecek iki yeni harita sızdırıldı!

Popüler Battle Royale oyunu Fortnite'a gelecek olan iki yeni harita, konumlarıyla beraber sızdırıldı.

Fortnite 2. Bölüm: 7. Sezon artık son aşamasına olduğundan, veri madencileri tarafından bir sonraki sezona ilişkin sızıntılar ortaya çıkmayı başladı. Mevcut sezonda, Fortnite adasının uzaylıların istilasına uğramasına ve Hayali Düzen'in diğer dünyadan varlıklara karşı mücadele etmesine tanık olduk.

Sezon 7, tüm Fortnite oyuncularını meşgul ederken, gelecek sezondan sızdırılan bilgiler birçok değişikliğin geleceğini gösteriyor. Oyuna Demeter ve Açık Dünya Haritası eklenecek. Demeter haritasının boyutları Fortnite'ın orijinal haritasının boyutlarına göre küçük olduğu iddia edildiği için haritanın kısa süreliğine farklı bir oyun modu haritası olarak geleceği düşünülüyor.

Veri madencileri tarafından sızdırılan haritalardan ikincisinin ise, bilinen bir kod adı olmamakla birlikte, açık dünya hayatta kalma tarzı bir harita olacağı belirtiliyor. Hypex'e göre, bu harita büyük ve şu anda adlandırılan birçok simgesel yapılara ve konumlara sahip olacak.

DEMETER HARİTASI SIZDIRILAN YERLERİN İSİMLERİ

Canoe Shop

Dragons Maw Cave

Farm – Forest Ruins

Haunted Hotel

Hiking Visitors Center

Hydro Power Station

Camp – Castle

Mansion

Prison

AÇIK DÜNYA HARİTASI SIZDIRILAN YERLERİN İSİMLERİ