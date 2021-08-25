Fornite'a gelecek iki yeni harita sızdırıldı!
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Fornite'a gelecek iki yeni harita sızdırıldı!

Fornite'a gelecek iki yeni harita sızdırıldı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Popüler Battle Royale oyunu Fortnite'a gelecek olan iki yeni harita, konumlarıyla beraber sızdırıldı.

Fortnite 2. Bölüm: 7. Sezon artık son aşamasına olduğundan, veri madencileri tarafından bir sonraki sezona ilişkin sızıntılar ortaya çıkmayı başladı. Mevcut sezonda, Fortnite adasının uzaylıların istilasına uğramasına ve Hayali Düzen'in diğer dünyadan varlıklara karşı mücadele etmesine tanık olduk.

Sezon 7, tüm Fortnite oyuncularını meşgul ederken, gelecek sezondan sızdırılan bilgiler birçok değişikliğin geleceğini gösteriyor. Oyuna Demeter ve Açık Dünya Haritası eklenecek. Demeter haritasının boyutları Fortnite'ın orijinal haritasının boyutlarına göre küçük olduğu iddia edildiği için haritanın kısa süreliğine farklı bir oyun modu haritası olarak geleceği düşünülüyor.

Veri madencileri tarafından sızdırılan haritalardan ikincisinin ise, bilinen bir kod adı olmamakla birlikte, açık dünya hayatta kalma tarzı bir harita olacağı belirtiliyor. Hypex'e göre, bu harita büyük ve şu anda adlandırılan birçok simgesel yapılara ve konumlara sahip olacak.

DEMETER HARİTASI SIZDIRILAN YERLERİN İSİMLERİ

  • Canoe Shop
  • Dragons Maw Cave
  • Farm – Forest Ruins
  • Haunted Hotel
  • Hiking Visitors Center
  • Hydro Power Station
  • Camp – Castle
  • Mansion
  • Prison

AÇIK DÜNYA HARİTASI SIZDIRILAN YERLERİN İSİMLERİ

  • Picnic Area
  • Car Crashes
  • Airport
  • Castle
  • High Lake Cabin, Campsite & Lodging
  • Lumberyard
  • Mountain Cave
  • Mines
  • Diner
  • Shacks
  • Tunnel
  • Abandoned Hotel
  • Survivor Shack
  • Resupply Camp
  • Resupply Camp Storage
  • Resupply Camp Guard Tower
  • Watch Towers
  • Food Trucks
  • Parking Lots
  • Visitors Huts
  • Military Bases
  • Gas Stations
  • Boat Dock
Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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