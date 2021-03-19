Foça'nın eski Belediye Başkanı Gökhan Demirağ trafik kazası geçirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Foça'nın eski Belediye Başkanı Gökhan Demirağ trafik kazası geçirdi

19.03.2021 23:03 | Son Güncelleme: 19.03.2021 23:09
Foça'nın eski Belediye Başkanı Gökhan Demirağ trafik kazası geçirdi

Foça'nın eski Belediye Başkanı Gökhan Demirağ'ın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak takla attı.

Foça'nın eski Belediye Başkanı Gökhan Demirağ'ın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada kolu kırılan Demirağ, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Foça'nın ilçe merkezine 5 kilometre kala meydana geldi. Foça'nın eski Belediye Başkanı Gökhan Demirağ idaresindeki 35 MDD 95 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan araç savrularak takla attı. Çevredeki sürücüler tarafından durum sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Demirağ, Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kolunda kırık olduğu öğrenilen Demirağ, buradaki tedavisinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Fuat Oktay Vladimir Putin Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hande Erçel Pelin Öztekin Uraz Kaygılaroğlu
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Metin Oktay Bülent Uygun Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Foça'nın eski Belediye Başkanı Gökhan Demirağ trafik kazası geçirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 23:10:33. #1.14#
title