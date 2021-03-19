Foça'nın eski Belediye Başkanı Gökhan Demirağ trafik kazası geçirdi

Foça'nın eski Belediye Başkanı Gökhan Demirağ'ın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada kolu kırılan Demirağ, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Foça'nın ilçe merkezine 5 kilometre kala meydana geldi. Foça'nın eski Belediye Başkanı Gökhan Demirağ idaresindeki 35 MDD 95 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan araç savrularak takla attı. Çevredeki sürücüler tarafından durum sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Demirağ, Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kolunda kırık olduğu öğrenilen Demirağ, buradaki tedavisinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı