FM 22 ne zaman çıkacak? Football Manager 22 fiyatı ne kadar, hangi platformlarda yer alacak?

FM 22 ne zaman çıkacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yaklaşan FM 22 için heyecan devam ederken, sorumlu stüdyodan bir geliştirme güncellemesi aldık. Haberler in çoğu olumlu olduğu için endişelenmeyin.

FM 22 NE ZAMAN ÇIKACAK?



Oyun içi transfer sisteminin daha esnek olacağı FM 22 bu yıl geliyor. 9 Kasım'da çıkacak olan FM22'de zorlukların üstesinden gelin ve başarıya imza atın.

FOOTBALL MANAGER ÇIKIŞ TARİHİ! Ön siparişlerin ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı, ancak geçmiş sürümler, Eylül ayına kadar ön sipariş vermeniz gerektiğini gösteriyor. Bununla birlikte, tüm Football Manager meraklıları, oyunun ön siparişini verirseniz hayranların tam sürümden iki hafta önce Football Manager Beta'ya erişebileceğini bileceklerdir. Resmi Football Manager Twitter hesabı, oyunun 9 Kasım 2021 Salı günü piyasaya sürüleceğini açıkladı. FM 22 FİYATI Football Manager 2022, Epic Games'te indirimli olarak 269 liraya satılmakta. Xbox sürümünün PC sürümüyle aynı fiyatta olmasını bekliyoruz, ancak bu henüz onaylanmadı. Platformlar Football Manager, Windows ve macOS'ta Steam veya Epic Games aracılığıyla kullanılabilen bir PC oyunudur. Football Manager'ın FM22 Xbox Edition ile Xbox'ta yer alacağı da doğrulandı. Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız.

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