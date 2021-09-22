FM 22 ne zaman çıkacak? Football Manager 22 fiyatı ne kadar, hangi platformlarda yer alacak?

FM 22 ne zaman çıkacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yaklaşan FM 22 için heyecan devam ederken, sorumlu stüdyodan bir geliştirme güncellemesi aldık. Haberler in çoğu olumlu olduğu için endişelenmeyin.

FM 22 NE ZAMAN ÇIKACAK?



Bununla birlikte, Sports Interactive çalışanlarının stresini hafifletmeye çalıştığı için çıkış tarihinin biraz geriye çekilmesi ihtimali var. Birçok kulüp normalden daha küçük bütçelerle başlayacak ve oyuncu satmak zorunda kalacak. Bazı kulüpler, kadro sayısını ve ücret faturalarını azaltmaya odaklanmak zorunda kalacak. Oyun içi transfer sistemi FM 22'de daha esnek olacak. Football Manager, bu yıl geliyor.