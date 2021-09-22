FM 22 ne zaman çıkacak? Football Manager 22 fiyatı ne kadar, hangi platformlarda yer alacak? - Haberler
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FM 22 ne zaman çıkacak? Football Manager 22 fiyatı ne kadar, hangi platformlarda yer alacak?

Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar
FM 22 ne zaman çıkacak? Football Manager 22 fiyatı ne kadar, hangi platformlarda yer alacak?

Football Manager 2022 için resmi çıkış tarihi doğrulandı! Bununla birlikte, Sports Interactive ekibinden de bir geliştirme güncellemesi de geldi. Peki, FM 22 ne zaman çıkacak?

FM 22 ne zaman çıkacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yaklaşan FM 22 için heyecan devam ederken, sorumlu stüdyodan bir geliştirme güncellemesi aldık. Haberler in çoğu olumlu olduğu için endişelenmeyin.

Bununla birlikte, Sports Interactive çalışanlarının stresini hafifletmeye çalıştığı için çıkış tarihinin biraz geriye çekilmesi ihtimali var. Birçok kulüp normalden daha küçük bütçelerle başlayacak ve oyuncu satmak zorunda kalacak. Bazı kulüpler, kadro sayısını ve ücret faturalarını azaltmaya odaklanmak zorunda kalacak. Oyun içi transfer sistemi FM 22'de daha esnek olacak. Football Manager, bu yıl geliyor.

Ön siparişlerin ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı, ancak geçmiş sürümler, Eylül ayına kadar ön sipariş vermeniz gerektiğini gösteriyor.

Bununla birlikte, tüm Football Manager meraklıları, oyunun ön siparişini verirseniz hayranların tam sürümden iki hafta önce Football Manager Beta'ya erişebileceğini bileceklerdir.

Resmi Football Manager Twitter hesabı, oyunun 9 Kasım 2021 Salı günü piyasaya sürüleceğini açıkladı.

Football Manager 2022, Epic Games'te indirimli olarak 269 liraya satılmakta.

Xbox sürümünün PC sürümüyle aynı fiyatta olmasını bekliyoruz, ancak bu henüz onaylanmadı.

Platformlar

Football Manager, Windows ve macOS'ta Steam veya Epic Games aracılığıyla kullanılabilen bir PC oyunudur.

Football Manager'ın FM22 Xbox Edition ile Xbox'ta yer alacağı da doğrulandı.

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Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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