FLO'nun "Efsane İndirim Günleri" 22 Kasım'da başlıyor - Haberler
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FLO'nun "Efsane İndirim Günleri" 22 Kasım'da başlıyor

AA / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel
FLO'nun

FLO, bu yıl da kasım ayının son haftasına özel geleneksel indirim kampanyası kapsamında yüzde 70'e varan indirimleri tüketicilere sunuyor.

FLO, bu yıl da kasım ayının son haftasına özel geleneksel indirim kampanyası kapsamında yüzde 70'e varan indirimleri tüketicilere sunuyor.

FLO açıklamasına göre, 22 Kasım'da başlayacak "Efsane İndirim Günleri"nde seçili ürünlerde avantajlı fırsatlar, FLO mağazalarında ve "www.flo.com.tr"de alışveriş severlerin ilgisine sunuluyor.

Sneakerdan bota, çizmeden outdoor modellere kadar tüm kategorilerde farklı indirim oranları uygulanan FLO "Efsane İndirim Günleri"nde konforu ve rahatlığı ile dikkati çeken ayakkabılar tüketicileri bekliyor.

Kampanyada kadın, erkek ve çocuklar için trend ürünlerin yanı sıra global markaların yeni modellerinde de indirimler bulunuyor.???????

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AA / Abdulselam Durdak - Son Dakika Haberleri

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