Flo'dan Anneler Günü'ne özel yüzde 50'ye varan indirim kampanyası

Flo, Anneler Günü'ne özel yüzde 50'ye varan indirim kampanyası başlattı.

Flo, Anneler Günü'ne özel yüzde 50'ye varan indirim kampanyası başlattı.

Flo açıklamasına göre, Anneler Günü için hediye arayışında olanlara Flo, moda ve konforu en cazip fiyatlarla sunuyor.

Flo'nun Anneler Günü'ne özel kampanyası kapsamında www.flo.com.tr'den yapılacak alışverişlerde seçili ürünlerde yüzde 50'ye varan indirimler uygulanıyor.

Flo, 39 TL'den başlayan fiyatlarla annesi için hediye arayışında olanlara geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Flo'da her yaşa ve tarza uygun modeller bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan