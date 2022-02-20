Flash TV'nin yıldızı Sarı Bıyık TikTok'ta ortaya çıktı! Son çektiği zam videosu olay

Flash TV ekranlarında bir döneme damga vuran Gerçek Kesit'in Sarı Bıyık'ı Cahit Kaan Kaşıkçılar da TikTok'a girdi. TikTok'ta kendi videolarının paylaşıldığını ve popüler olduğunu öğrenen Sarı Bıyık, "Duydum ki benim videolar çok beğeni alıyormuş, o zaman ben de buradayım" dedi.

TİKTOK ÇEKMEYE DEVAM EDECEK

Cahit Kaan Kaşıkçılar ünlü TikTok fenomeni Onur Sermik ile devamını çekecekleri 'Kiracı' adında video serisine başladı. Gerçek Kesit'in yanı sıra birçok dizi, film ve tiyatro oyunlarında yer alan başarılı oyuncu Cahit Kaan Kaşıkçılar TikTok'ta içerik üretmeye devam edeceğini açıkladı.

FATURA VİDEOSU BEĞENİLDİ

Elektrik zamlarını da es geçmeyen Sarı Bıyık kapı çaldığı anları paylaştı. "Kim o?" sorusuna "Elektrik faturası" yanıtını alan Sarı Bıyık kendini boğmaya başlıyor. Artan faturalarla ilgili bu tepkisi Sarı Bıyık'a binlerce beğeni getirdi.

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