Komşusunu döven Halil Sezai hakkında 13 yıl hapis istemiyle iddianame düzenlendi
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Komşusunu döven Halil Sezai hakkında 13 yıl hapis istemiyle iddianame düzenlendi

09.10.2020 15:36 | Son Güncelleme: 09.10.2020 16:17

Tuzla'da komşunu darp ettiği gerekçesiyle "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanan Halil Sezai hakkında iddianame hazırlandı. 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'e şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıkan şarkıcı için hazırlanan iddianamede 13 yıl 10 ay hapsi istendi.

Tuzla'da bir sitede 2 villayı film çekimi için kiralayan Paracıkoğlu ile yan villada yaşayan Hüseyin Meriç arasında 15 Eylül'de tartışma çıkmıştı. Yaşanan tartışma sırasında darp edildiğini belirten Meriç, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine giderek şikayette bulunmuştu. Bunun üzerine kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Halil Sezai Paracıkoğlu'nu Kadıköy'deki evinde gözaltına almıştı. Sezai, 18 Eylül Cuma günü çıkarıldığı mahkemece "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanmıştı.

SEZAİ'NİN AVUKATLARI İTİRAZ ETTİ

Sezai'nin avukatı Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak tutuklama kararına itiraz etmişti. Müvekkili hakkındaki tutuklama kararının kaldırılarak tahliyesine karar verilmesini talep ederek dava dosyasına yeni görüntüler sunulmuştu. Sezai'nin avukatı tarafından sunulan görüntülerde Hüseyin Meriç'in baltayla şarkıcının evinin önüne geldiği belirtilmişti.

Komşusunu döven Halil Sezai hakkında 13 yıl hapis istemiyle iddianame düzenlendi
Komşusunu döven Halil Sezai hakkında 13 yıl hapis istemiyle iddianame düzenlendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (5)
SAMİ DÜZ: adam bıçaklayan serbest kalıyor. çok saçma
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KORAY: bırak 13 yılı 13 ay versinler diyecem üljkede yasa var bırakın bu işleri 10 gün sonra dışarda ünlü olmasa zaten sorgusunun ardından dışarıdaydı
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ASİ: ADAMI RESMEN DÖVMÜSSUN ARTIS NIYE ARKASINDA DURMUYON ADALET TEELLIGI EDINCE KIVIRIYON FIRILDAK
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