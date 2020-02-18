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Flash!!2009'daki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek, bunları örgüt mensuplarına verdikleri tespit edilen, aralarında 2 aktif komiser ve daha önce ihraç edilen 21 komiser yardımcısının bulunduğu 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
18.02.2020 10:43 | Son Güncelleme: 18.02.2020 10:43
Flash!!
2009'daki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek, bunları örgüt mensuplarına verdikleri tespit edilen, aralarında 2 aktif komiser ve daha önce ihraç edilen 21 komiser yardımcısının bulunduğu 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak: DHA