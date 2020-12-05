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05.12.2020 19:07 | Son Güncelleme: 05.12.2020 19:12
FLAŞ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 6.128 hastamız var. Sokağa çıkma kısıtlamalarının tek sebebi toplum sağlığını korumaktır.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 6.128 hastamız var. Sokağa çıkma kısıtlamalarının tek sebebi toplum sağlığını korumaktır. Hepimiz üzerimize düşeni yapmalı ve kendi kısıtlamalarımızı uygulamalıyız. Evimiz en güvenli yerdir. Kapalı ve kalabalık ortamlara ara verelim.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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