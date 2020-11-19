MEB'den uzaktan eğitim genelgesi: 4 Ocak'tan sonra sınavlar yüz yüze yapılacak
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MEB'den uzaktan eğitim genelgesi: 4 Ocak'tan sonra sınavlar yüz yüze yapılacak

19.11.2020 16:59 | Son Güncelleme: 19.11.2020 18:00

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla illere gönderilen genelgede, 4 Ocak'a kadar yüz yüze veya uzaktan olmak üzere hiçbir sınavın yapılmayacağı bildirildi. 4 Ocak tarihinden sonra ise sınavların okul ortamında yüz yüze yapılması planlanıyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla 81 ile 'Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi' konulu genelge gönderilerek, uzaktan eğitim faaliyetlerinin nasıl yürütüleceğine ilişkin detaylar iletildi.

Genelgede, tüm ülkelerde olduğu gibi mevsim şartlarının da etkisiyle artan Kovid-19 salgını nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nda alınan karar gereği, resmi ve özel örgün eğitim ile hayat boyu öğrenme kurumlarındaki tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerine 20 Kasım ile 4 Ocak arasında uzaktan eğitim yoluyla devam edileceği belirtildi.

4 OCAK'TAN SONRA SINAVLARIN YÜZ YÜZE YAPILMASI PLANLANIYOR

Genelgede, sınavlar konusuna da açıklık getirilirken, "4 Ocak 2021 tarihine kadar yüz yüze veya uzaktan olmak üzere hiçbir şekilde sınav yapılmayacaktır. Bu tarihten sonra sınavların, ilgi ve yazılarda belirtilen ölçme ve değerlendirmeye ilişkin usul ve esaslar kapsamında okul ortamında yüz yüze yapılması planlanmaktadır. Ancak 04 Ocak 2021 tarihinden sonra ölçme ve değerlendirme faaliyetleri ile ilgili hususlar salgın sürecinin seyrine göre değerlendirilerek ayrıca duyurulacaktır" denildi.

MEB'den uzaktan eğitim genelgesi: 4 Ocak'tan sonra sınavlar yüz yüze yapılacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslıhan ALTAY KARATAŞ

Haber Yorumları (1)
H: bu adam değil mi daha gecen bütün okulları açacağız diyen
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