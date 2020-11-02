Rıza Bey Apartmanı'nda ikiz kardeşlerin cansız bedenine ulaşıldı

İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında ikiz kardeşler Çınar ve Sayla Akgündüz'ün cansız bedenine ulaşıldı.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından birçok bina yıkıldı. Ekiplerin enkaz altındakileri kurtarma çalışmaları devam ederken, deprem bölgesinden bir acı haber daha geldi.

İKİZ KARDEŞLERİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında ikiz kardeşler Çınar ve Sayla Akgündüz'ün cansız bedenine ulaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı