Rıza Bey Apartmanı'nda ikiz kardeşlerin cansız bedenine ulaşıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Rıza Bey Apartmanı'nda ikiz kardeşlerin cansız bedenine ulaşıldı

02.11.2020 19:08 | Son Güncelleme: 02.11.2020 19:40
Rıza Bey Apartmanı'nda ikiz kardeşlerin cansız bedenine ulaşıldı

İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında ikiz kardeşler Çınar ve Sayla Akgündüz'ün cansız bedenine ulaşıldı.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından birçok bina yıkıldı. Ekiplerin enkaz altındakileri kurtarma çalışmaları devam ederken, deprem bölgesinden bir acı haber daha geldi.

İKİZ KARDEŞLERİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında ikiz kardeşler Çınar ve Sayla Akgündüz'ün cansız bedenine ulaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Rıza Bey Apartmanı enkazında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Rıza Bey Apartmanı enkazında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
İzmir Bayraklı'daki Rıza Bey Apartmanı'ndan bir kadınının daha cansız bedenine ulaşıldı
İzmir Bayraklı'daki Rıza Bey Apartmanı'ndan bir kadınının daha cansız bedenine ulaşıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlana Donald Trump Mesut Yılmaz İlham Aliyev Geert Wilders
Magazin Alişan Danla Bilic Çağla Şıkel İkbal Gürpınar
Spor Falcao Erol Bulut Mbaye Diagne Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kız Bakan İzmir Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rıza Bey Apartmanı'nda ikiz kardeşlerin cansız bedenine ulaşıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.11.2020 19:40:41. #1.14#
title