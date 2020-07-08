Son dakika: Ayasofya'nın 15 Temmuz'da ibadete açılma ihtimalini değerlendiren Numan Kurtulmuş: İnşallah daha önce açılır
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Son dakika: Ayasofya'nın 15 Temmuz'da ibadete açılma ihtimalini değerlendiren Numan Kurtulmuş: İnşallah daha önce açılır

Son dakika: AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ayasofya'nın 15 Temmuz'da açılma ihtimaline ilişkin, "İnşallah daha önce açılır. Bana sorarsanız bugün açılsın. Şu an yüksek yargıda olan bir iş. İnşallah yargı bu konuda müspet bir karar verir. Ayasofya'nın ibadete açılmasını bekliyoruz." dedi.

08.07.2020 13:42 | Son Güncelleme: 08.07.2020 14:47

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Ayasofya ile ilgili çok önemli ifadeler kullandı. Kurtulmuş, Ayasofya'nın yargı süreci ve 15 Temmuz'da açılabilme ihtimalini değerlendirdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı:

İnşallah daha önce açılır. Bana sorarsanız bugün açılsın. Şu an yüksek yargıda olan bir iş. İnşallah yargı bu konuda müspet bir karar verir. Ayasofya'nın ibadete açılmasını bekliyoruz.

"CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ BAŞARI İLE DEVAM EDİYOR"

Cumhurbaşkanlığı sistemi başarıyla devam ediyor. Eksikleri noksanları varsa uygulamaya bakılarak uygulamalarda düzenlemeye gidilebilir.

MUHALEFETE ANKET YANITI

Biz de kamuoyunu her zaman takip ediyoruz. AK Parti en yakın siyasi rakibiyle arasında neredeyse iki katı mesafe olacak kadar birinci partidir. Milletin büyük bir desteği söz konusudur. AK Parti'nin oy kaybı söz konusu değildir. Biz kendi dersimize çalışıyoruz.

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Son dakika: Ayasofya'nın 15 Temmuz'da ibadete açılma ihtimalini değerlendiren Numan Kurtulmuş: İnşallah daha önce açılır

Kaynak: DHA

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Ayasofya ibadete açıldı mı? Ayasofya cami oldu mu? Ayasofya kararı ne oldu? Ayasofya 15 Temmuz'da ibadete açılacak mı?
Ayasofya ibadete açıldı mı? Ayasofya cami oldu mu? Ayasofya kararı ne oldu? Ayasofya 15 Temmuz'da ibadete açılacak mı?
Haber Yorumları (34)
EMRE Y: Bir Osmanli Torunu olarak EVET, Fatih Sultan Mehmet oralari ozaman bosuna kazanmamis ve AYASOFYA´yi bosuna Cami yapmamis! 600 sene Namaza kul yönelmis orada, simdi neden olamsin. Kim karsi cikarsa, hain/ateist´dir. EN büyük TÜRKIYE!
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ECDAT: Evet suyunu cikarmadan ic ve dis kafirlere bunun bir bulef olmadigini gosterecegiz Allahin ziniyle ayasofya ibadete acilacak o kadar net. . . . . . . . . . . . . . . . cokaga cikmak gerekirse cikalim kan dokmek gerekirse dokelim bedeli ne olursa olsun odeyelim kirin zincirleri mumin bir kere olur. . . . . . . !
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ULUSALCI: Peki cami olunca biz işsizler iş bulmuş olacak mıyız?
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