Bedirhan bebeğin şehit düştüğü saldırının faillerinden olan bir terörist daha öldürüldü
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Bedirhan bebeğin şehit düştüğü saldırının faillerinden olan bir terörist daha öldürüldü

Hakkari Yüksekova kırsalında düzenlenen operasyonda, Bedirhan bebek ve annesinin şehit düştüğü saldırının faillerinden biri olan Gri Liste'deki terörist ölü olarak ele geçirildi.

Bedirhan bebeğin şehit düştüğü saldırının faillerinden olan bir terörist daha öldürüldü
30.06.2020 10:17 | Son Güncelleme: 30.06.2020 10:40

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari Yüksekova kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando timlerince gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirildi.

500 BİN LİRA ÖDÜLLE ARANAN TERÖRİST OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Etkisiz hale getirilen teröristin, terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle, Gri Liste'de yer alan sözde Mirgezer grubu sorumlusu Partizan kod adlı Adil Akyürek olduğu tespit edildi.

Bedirhan bebeğin şehit düştüğü saldırının faillerinden olan bir terörist daha öldürüldü

BEDİRHAN BEBEĞİN ŞEHİT EDİLMESİ OLAYININ FAİLLERİ ARASINDAYDI

Ölü olarak ele geçirilen teröristin, 31 Temmuz 2018'de Kalana Üs Bölgesi yoluna patlayıcı tuzaklayarak Jandarma Astsubay eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya'nın şehit edilmesi olayının failleri arasında olduğu belirlendi.

Teröristle birlikte 1 adet RPG-7 Roketatar, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 5 adet şarjör, 1 adet roketatar mühimmatı, 2 adet el bombası, 1 adet termal silah dürbünü ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

Kaynak: DHA

Manşet

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