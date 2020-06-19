Milli Savunma Bakanlığı, askeri okul sınavında 400 öğrenciye virüs bulaştı iddialarını yalanladı Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nda 400 öğrenciye virüs bulaştığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, "Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nda 400 öğrenciye virüs bulaştı" iddialarına yanıt verdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bazı yayın organlarında 14 Haziran 2020 tarihinde icra edilen Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nda 400 öğrenciye virüs bulaştığına ilişkin iddialar yer almaktadır. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının bütün aşamalarının planlama ve icrası ÖSYM Başkanlığınca yapılmakta, Millî Savunma Bakanlığı ve Millî Savunma Üniversitesinin sınavının planlanması, icrası, personel görevlendirmesi ya da yer tahsis edilmesi gibi hususlarda herhangi bir dahli bulunmamaktadır.

16 KİŞİYE TEST YAPILDI, TAMAMI NEGATİF ÇIKTI

Konuya ilişkin olarak Sağlık Bakanlığının ilgili birimleri ile yapılan koordinede medyada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı, sadece Kocaeli ilinde Kovid-19 hastası bir öğrencinin sınava girdiğinin tespit edildiği, akabinde aynı sınıfta sınava giren 12 öğrenci ve 4 gözetmene test yapıldığı ve tamamının sonuçlarının negatif çıktığı öğrenilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA