Son dakika: Terör örgütü YPG, Tel Abyad'da sivilleri hedef aldı: 8 ölü, çok sayıda yaralı var
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Son dakika: Terör örgütü YPG, Tel Abyad'da sivilleri hedef aldı: 8 ölü, çok sayıda yaralı var

Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Tel Abyad'da yine sivilleri hedef aldı. Teröristlerin bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 8 sivil öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

23.12.2019 18:08 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:27
Son dakika: Terör örgütü YPG, Tel Abyad'da sivilleri hedef aldı: 8 ölü, çok sayıda yaralı var

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Tel Abyad'da terör örgütü YPG/PKK, bomba yüklü araçla sivillere yönelik saldırı düzenledi. Saldırıda 8 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

BOMBA YÜKLÜ ARAÇLA SALDIRDILAR

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK/YPG, yine Barış Pınarı Bölgesi'nde yer alan masum sivilleri hedef aldı. Teröristler Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk Atik beldesinde patlattıkları bomba yüklü araçla 1'i çocuk, 1'i kadın olmak üzere 8 masum sivili daha katletti, çok sayıda sivili de yaraladı." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Son dakika: Terör örgütü YPG, Tel Abyad'da sivilleri hedef aldı: 8 ölü, çok sayıda yaralı var
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