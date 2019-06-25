Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'kabine değişikliği' ile ilgili soruya, "Böyle bir şeyin yapılması gerekiyorsa onu biz yaparız. Öyle sipariş ile bu işler olmaz. Bunları sürekli gündemde tutmak şık olmaz" diye yanıt verdi.

Kaynak: DHA