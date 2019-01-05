Son Dakika! Marmara'da 4,1 Büyüklüğünde Meydana Gelen Deprem, İstanbul'da da Hissedildi

Bu sabah saat 07:20'de merkez üssü Bursa - Bayramdere açıkları olan 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem başta Bursa olmak üzere İstanbul'da da hissedildi. AFAD, depremin büyüklüğünü 3,9 olarak açıkladı.

MARMARA, GEÇEN AYLARDA DA SALLANMIŞTI

Geçtiğimiz Aralık ayında, Yalova'da merkez üssü Çınarcık olan 4,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Yerin 7.01 metre derinliğinde olan deprem, Yalova kent merkezinin yanı sıra Bursa, İstanbul, Kocaeli ve Balıkesir'den de hissedilmişti.

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Kaynak: DHA