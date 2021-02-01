Fizyoterapist Nağme Tara kalıpları yıktı: Ağrı iyi bir şeydir, vücudumuzun bizimle konuştuğunu gösterir
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Fizyoterapist Nağme Tara kalıpları yıktı: Ağrı iyi bir şeydir, vücudumuzun bizimle konuştuğunu gösterir

01.02.2021 12:10 | Son Güncelleme: 01.02.2021 12:20
Fizyoterapist Nağme Tara kalıpları yıktı: Ağrı iyi bir şeydir, vücudumuzun bizimle konuştuğunu gösterir

Haberler.com'a konuk olan Fizyoterapsit Nağme Tara, fizyoterapiyle ilgili tecrübelerini bizimle paylaştı. Tara, bilinenin aksine aslında ağrının iyi bir şey olduğunu söyleyerek "Ağrının varlığı vücudumuzun bizimle konuştuğu anlamına geliyor, o nedenle ağrının olması yanlış bir şey değildir, olması da normaldir" ifadelerinde bulundu.

Haberler.com'da Dilara İncebacak'ın sorularını yanıtlayan Nağme Tara, fizyoterapi ile ilgili tecrübelerine dayalı bilgileri bizimle paylaştı. Fizyoterapinin pek çok alanda gerekli olduğunu söyleyen Tara, "Fizyoterapi sadece ağrı ya da bir sorun için değil, kilo vermek isteyen ya da sporcu olan bireyler için de gerekli" dedi.

Fizyoterapist Nağme Tara kalıpları yıktı: Ağrı iyi bir şeydir, vücudumuzun bizimle konuştuğunu gösterir

"HER İNSAN EŞSİZDİR"

Fizyoterapide tedavi süresinin değişkenlik gösterdiğini söyleyen fizyoterapist, "Her insan eşsizdir, bu nedenle de herkesin ihtiyaç duyduğu süre birbirinden farklıdır. Eğer iskelet sisteminde bir sıkıntı var ise, mutlaka bir uzmana başvurmak gerek" dedi.

"VÜCUT AYNI DENİZ GİBİDİR"

Bilinenin aksine ağrının kötü bir şey olmadığını belirten Tara, "Vücut aynı deniz gibidir, bir çalı attığında başka bir kıyıdan da olsa yine vurur. Sen kendine bir zarar verdiğinde mutlaka bir yerden çıkar. Ancak ağrı olmaması gereken bir şey değildir. Ağrıya karşı saygılı olmalıyız. Ağrı, vücudumuzun bizimle konuştuğu anlamına geliyor. Seanslarda da bunları dikkate alıyoruz" ifadelerinde bulundu.

MASA BAŞINDA ÇALIŞANLAR TÜM GÜN KESİNTİSİZ OTURMAMALI

Özellikle pandemiyle birlikte durağanlığın daha fazla arttığından bahseden Tara sözlerine şöyle devam etti:

"Masa başında çalışanların çok çok daha fazla dikkat etmesi gerekli. Ergonomik olarak düzeyiniz doğru olmalı. Mutlaka bel desteği, bilgisayar göz uyumu, ayak altı destekleri olmalı. Tüm gün kesintisiz oturmak yerine, arada bir germe ve esneme çalışmaları yapılmalıdır mutlaka".

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