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Fizik öğretmeni kalbine yenik düştü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Fizik öğretmeni kalbine yenik düştü

IHAAW101901-ASA/11-02-2022- Fizik öğretmeni kalbine yenik düştü(Fotoğraflı)Osman Acar MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde görev yapan Fizik Öğretmeni Olcay Aşkın kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

KÖYCEĞİZ, MUĞLA (İHA) - IHAAW101901-ASA/11-02-2022

- Fizik öğretmeni kalbine yenik düştü

(Fotoğraflı)

Osman Acar

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde görev yapan Fizik Öğretmeni Olcay Aşkın kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Köyceğiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan Fizik Öğretmeni Olcay Aşkın dün geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı, doktorların bütün çabalarına rağmen Aşkın'ın kurtarılamayarak vefat ettiği öğrenildi. Öğretmen Olcay Aşkın'ın cenazesi bu gün ikindi namazına müteakip Uşak'ın Ulubey ilçesinde defnedilecek.

Üç çocuk babası 55 yaşındaki öğretmen Olcay Aşkın'ın ani vefatından dolayı Köyceğiz Milli Eğitim camiası, mesai arkadaşları ve öğrencileri büyük üzüntü yaşadı.

(OD-Y)

11.02.2022 10: 19: 54 TSI

NNNN - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Osman Acar, Kalp Krizi, Köyceğiz, Muğla, 3. Sayfa, Haberler

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