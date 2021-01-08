Fiyatıyla dudak uçuklatan montunu giyen Serenay Sarıkaya, dalga konusu oldu

Kısa tayt ve mont kombini ile paylaşım yapan Serenay Sarıkaya, tarzı ile eleştiri topladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı sosyal medyada dalga konusu oldu. Ayrıca Serenay'ın üzerine giydiği montun fiyatı da dudak uçuklattı.

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri üzerine topluyor.

ELEŞTİRİ OKLARINI ÜZERİNE ÇEKTİ

Instagram hesabından sık sık paylaşım yapan Sarıkaya, bu kez de son fotoğrafındaki tarzı ile gündeme geldi. Siyah kısa bir taytın üzerine mont giyen oyuncu, eleştirileri oklarını üzerine çekti.

KİMSE BEĞENMEDİ

Sarıkaya'nın son kombini, takipçileri tarafından beğenilmedi. Fotoğrafın altına, "'Bunu gerçekten beğenip mi attın', 'Çok saçma bir giyim tarzı'" gibi yorumlar geldi.

MONTUN FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Öte yandan, Sarıkaya'nın tercih ettiği montun fiyatının 16 bin 255 TL olduğu ortaya çıktı.

İşte Serenay Sarıkaya'nın kombini;