Fiyat İstikrarı Komitesi toplandı (3)

BAKAN NEBATİ: ENFLASYON ÜZERİNDEKİ OLASI RİSKLERİ ELE ALDIK

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, toplantı sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Fiyat İstikrarı Komitesi 3'üncü toplantımızı gerçekleştirdik. Son dönemde uluslararası alanda yaşanan gelişmeleri değerlendirerek bu gelişmelerin enflasyon üzerindeki olası risklerini detaylıca ele aldık" dedi.