Fiyat İstikrarı Komitesi toplandı (3) - Haberler

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Fiyat İstikrarı Komitesi toplandı (3)

Demirören Haber Ajansı, Ferhat Ekinci - Politika
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Fiyat İstikrarı Komitesi toplandı (3)

BAKAN NEBATİ: ENFLASYON ÜZERİNDEKİ OLASI RİSKLERİ ELE ALDIKHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, toplantı sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Fiyat İstikrarı Komitesi 3'üncü toplantımızı gerçekleştirdik.

BAKAN NEBATİ: ENFLASYON ÜZERİNDEKİ OLASI RİSKLERİ ELE ALDIK

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, toplantı sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Fiyat İstikrarı Komitesi 3'üncü toplantımızı gerçekleştirdik. Son dönemde uluslararası alanda yaşanan gelişmeleri değerlendirerek bu gelişmelerin enflasyon üzerindeki olası risklerini detaylıca ele aldık" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Politika

Fiyat İstikrarı Komitesi, Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, Enflasyon, Politika, Haberler

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