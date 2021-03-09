Fıtık teşhisi konulan kedi ameliyat edildi
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Fıtık teşhisi konulan kedi ameliyat edildi

09.03.2021 15:45 | Son Güncelleme: 09.03.2021 15:49
Fıtık teşhisi konulan kedi ameliyat edildi

Ortaca Belediyesi Veteriner Sağlık Hizmetleri ekipleri, fıtık teşhisi koydukları kediyi ameliyat ederek sağlığına kavuşturdu.

Ortaca Belediyesi Veteriner Sağlık Hizmetleri ekipleri, fıtık teşhisi koydukları kediyi ameliyat ederek sağlığına kavuşturdu.

Ortaca Belediyesi Veteriner Sağlık Hizmetleri ekipleri, gelen bir ihbarı değerlendirerek hasta olduğu belirtilen kediyi tedavi altına aldı. Solunum şikayeti ile rehabilitasyon merkezine alınan 7 aylık dişi kediye yapılan tetkikler sonucu diyafram fıtığı tanısı konuldu. Ameliyatı başarılı bir şekilde yapılan ve tedavisi biten kedi, sahiplendirilerek yeni yuvasına kavuştu. - MUĞLA

Fıtık teşhisi konulan kedi ameliyat edildi
Fıtık teşhisi konulan kedi ameliyat edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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