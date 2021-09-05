Fit vücuduyla dikkat çekiyordu... Gülşen'in kaslarının sırrı ortaya çıktı!
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Fit vücuduyla dikkat çekiyordu... Gülşen'in kaslarının sırrı ortaya çıktı!

Fit vücuduyla dikkat çekiyordu... Gülşen'in kaslarının sırrı ortaya çıktı!
Hürriyet - Haberler | Magazin

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Fizyoterapist ve Kayropraktik Uzmanı Mehmet Toprak, masajın kas gelişimi açısından faydalı olduğunu söyledi: "Spor yapanların, eğer bu işi profesyonel düzeye çıkarmak istiyorlarsa masaj yaptırmalarında fayda vardır.

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Fizyoterapist ve Kayropraktik Uzmanı Mehmet Toprak, masajın kas gelişimi açısından faydalı olduğunu söyledi:

"Spor yapanların, eğer bu işi profesyonel düzeye çıkarmak istiyorlarsa masaj yaptırmalarında fayda vardır. Bu yapılan uygulamanın ismi 'derin doku masajı'dır. Cildin kas üzerindeki yapışıklığını azaltan, kasın daha fazla büyümesine ve gelişmesine olanak sağlayan bu masajı alanında uzman fizyoterapistlerin yapması gerekir. Sporun yanı sıra özel masaj ve fasya gevşetme teknikleriyle kasın daha fazla büyümesi sağlanabilir."

Popçu Gülşen bu yaz giyim tarzıyla da adından sıkça söz ettirdi.

SADECE MASAJLA KARIN KASI OLMAZ

Fizyoterapist Canberk Mert, masajın kasın esnekliğini artırdığını belirtti:

"Masaj doğrudan karın kası çıkmasını sağlamaz. Fakat oradaki kasın esnekliğine, konforuna ve daha kolay çalışmasına yarar sağlar. Masaj üzerine yapılan egzersizlerle kası daha kaliteli şekilde kuvvetlendirebilirsiniz."

Sağlıklı yaşam ve fitness uzmanı Murat Tavman da şöyle konuştu: "Vücudunuzda hangi bölgeye masaj yaptırırsanız, oradaki kan dolaşımını artırırsınız. Fakat masajla direkt karın kası oluşması söz konusu değildir. Kas için düzenli beslenmek, spor ve yürüyüş yapmak üç temel kuraldır."

Kaynak: Hürriyet

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