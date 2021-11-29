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Fırtınaya dayanamayan minare yan yattı

Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Haberler | Güncel
Fırtınaya dayanamayan minare yan yattı

İZMİT'te etkili olan fırtınada bir caminin minaresi yan yattı.

KOCAELİ (DHA) - İZMİT'te etkili olan fırtınada bir caminin minaresi yan yattı. Minarenin yıkılma ihtimaline karşın çevredeki binalar boşaltıldı.

İzmit Arızlı Mahallesi'nde bulunan Arızlı Camii'nin minaresi, etkili olan fırtınaya dayanamayarak yan yattı. Minarenin yan yattığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ve ekipleri geldi. Jandarma ekipleri, cami çevresinde bulunan risk altındaki binaların tahliye edilmesini sağladı. Ekipler, minarenin yerinden kaldırılması için çalışma yürütüyor.


Fırtınaya dayanamayan minare yan yattı

Fırtınaya dayanamayan minare yan yattı

Fırtınaya dayanamayan minare yan yattı

Fırtınaya dayanamayan minare yan yattı

Fırtınaya dayanamayan minare yan yattı

Fırtınaya dayanamayan minare yan yattı

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