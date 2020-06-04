Fırtınada yıkılan minarenin külahı yerine takıldı
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Fırtınada yıkılan minarenin külahı yerine takıldı

Fırtınada yıkılan minarenin külahı yerine takıldı Denizli'de geçtiğimiz Şubat ayında fırtınanın ardından külahı yıkılan Esma Hatun Camisi'nin tadilatı tamamlandı.

04.06.2020 16:41 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:48

Fırtınada yıkılan minarenin külahı yerine takıldı

DENİZLİ - Denizli'de geçtiğimiz Şubat ayında fırtınanın ardından külahı yıkılan Esma Hatun Camisi'nin tadilatı tamamlandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinin Sırakapılar mahallesinde bulunan Esma Hatun Camisi, geçtiğimiz 5 Şubat tarihinde çıkan lodosa dayanamamış ve cami minaresinde bulunan uzun ve dayanıksız külah devrildi. Yaklaşık 3 ay külahsız kalan cami, çevreden geçen vatandaşlar şaşkın gözlerle bakıyordu. İHA ekibinin "Lodosta uçunca, minare külahsız kaldı" haberinin ardından yetkililer devreye girdi ve kısa bir sürenin ardından caminin tadilat işleri başladı. Yapılan 1 aylık çalışmanın ardından cami külahı yeniden inşa edilerek adeta eskisinden sağlam hale geldi.

Sırakapılar Mahallesi'nde esnaf olan Metin Akaş, minarenin eskisinden daha iyi olduğunu dile getirerek "Bu minare eskiden daha yüksekti ve rüzgara da dayanıklı değildi. Külahın düşeceği önceden belliydi. Biz hissediyorduk. Rüzgarın şiddetinden dolayı dayanamadı ve yıkıldı. Yapılan külah bence daha hoş, daha güzel duruyor. Mahalle halkı sakinleri olarak memnunuz" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Yusuf Çolak ise, "Şiddetli bir rüzgar çıkmıştı. Caminin minaresi düştü. Daha sonra baya bir zaman geçtikten sonra minare eski düzeyine geldi hatta eskisinden daha iyi oldu. Güzel bir minaremiz oldu, mutluyuz" dedi.

Fırtınada yıkılan minarenin külahı yerine takıldı

Kaynak: İHA

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