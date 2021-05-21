Fırtınada batan tekneden kurtulan genç yaşadıklarını anlattı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sabah saatlerinde hızı 83 kilometreye ulaşan fırtınada batan tur teknesinden denize atlayarak kurtulan Bayram Rıdvan Demircan yaşadıklarını anlattı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sabah saatlerinde hızı 83 kilometreye ulaşan fırtınada batan tur teknesinden denize atlayarak kurtulan Bayram Rıdvan Demircan yaşadıklarını anlattı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan fırtınada içinde bulunduğu tur teknesi batan ve denize atlayarak kurtulan Bayram Rıdvan Demircan, "Bu sabah gerçekten son zamanlarda gördüğüm en korkutucu şeyleri yaşadım. Sabah teknede bir ses ile uyandım. Korkutucu bir şeydi. Bir sesle uyanıyorsunuz ve acaba ölecek miyim korkusu gerçekten çok kötü. O sırada teknedeyim atlayayım mı? Atlamayayım mı? Acaba gideyim mi gitmeyeyim mi? Acaba gitsem kötü mü olur diyorum. Bu kadar korkuya dayanamadım atladım. Bir beş dakika daha kalsam ben de burada gidebilirdim. Bütün eşyalarım içerdeydi ama olsun. Cana geleceğine mala gelsin. Hepimiz üzgünüz" dedi.

(Emrah Elmas - Hakan Küçükakman - Suat Salgın/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı