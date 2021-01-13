Fırtına ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
13.01.2021 16:16 | Son Güncelleme: 13.01.2021 16:21
Camiden görünüm Fırtınadan dolayı sallanan minareler Hasar gören ağaç Devrilen ağaçlar Ağaçları yollardan kaldıran temizlik ekipleri KAYSERİ - Kayseri'de fırtına ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Camiden görünüm
Fırtınadan dolayı sallanan minareler
Hasar gören ağaç
Devrilen ağaçlar
Ağaçları yollardan kaldıran temizlik ekipleri
KAYSERİ - Kayseri'de fırtına ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Dün akşam başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle kent merkezinde 3 çatı uçtu, 3 tabela devrildi, ağaçlar yıkıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özkaracan