Fırtına ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
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Fırtına ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

13.01.2021 16:16 | Son Güncelleme: 13.01.2021 16:21

Camiden görünüm Fırtınadan dolayı sallanan minareler Hasar gören ağaç Devrilen ağaçlar Ağaçları yollardan kaldıran temizlik ekipleri KAYSERİ - Kayseri'de fırtına ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Camiden görünüm

Fırtınadan dolayı sallanan minareler

Hasar gören ağaç

Devrilen ağaçlar

Ağaçları yollardan kaldıran temizlik ekipleri

KAYSERİ - Kayseri'de fırtına ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Dün akşam başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle kent merkezinde 3 çatı uçtu, 3 tabela devrildi, ağaçlar yıkıldı.

Fırtına ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
Fırtına ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
Fırtına ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
Fırtına ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özkaracan

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