Fırtına ve Kar Zeytin Ağaçlarına Zarar Verdi

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde etkili olan kar yağışı ve fırtına bölgedeki zeytin ağaçlarına zarar verdi.



Bölgede iki gündür etkili olan fırtına ile dün gece başlayan kar yağışı, Geyikli beldesi başta olmak üzere, Mecidiye, Gökçebayır, Kemallı, Bozköy ve Çamoba köylerinde zeytin ağaçlarında hasara yol açtı.



Ezine Kaymakamı Ali İkram Tuna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki fırtına ve kar yağışının özellikle zeytinlik alanlarda hasara neden olduğunu söyledi.



Fırtınanın, 23 Aralık günü sabaha karşı en üst seviyeye kar yağışıyla birlikte ulaştığını dile getiren Tuna, "Yaşanan olay, özellikle Mecidiye, Bozköy ve Gökçebayır köyleri ve çevresinde bulunan yaklaşık bin 500 hektarlık zeytinlik alanda hafif ve orta şiddette hasara yol açmıştır. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışmaları devam etmekte olup, çiftçilerimizin mağduriyetleriyle ilgili gerekli desteklemeler yapılacaktır." ifadelerini kullandı.



Mecidiye köyünde zeytin yetiştiriciliği yapan Ekrem Turan, dün öğle saatlerinde başlayan olumsuz hava şartlarının zeytin ağaçlarına zarar verdiğini söyledi.



Ağaçlarda kırılmalar yaşandığını dile getiren Turan, "Arkadaşlarla beraber sabah erken saatlerden itibaren bölgeyi geziyoruz. Aşağı yukarı 15 bin dönüm olan bu arazilerde yüzde 30-40 hasarın olduğunu tahmin ediyoruz. Bu da yaklaşık 15 bin ağacın hasar gördüğünü gösteriyor. Devletimizden ve yetkililerden bu konuda yardımlarını bekliyoruz." dedi.



Geyikli beldesinde zeytin yetiştiriciliği yapan Salih Karaçam ise fırtına sonrası devam eden kar yağışının ağaçları büyük oranda bozduğunu anlattı.



Bu yıl sezonun çok verimli geçtiğine işaret eden Karaçam, şöyle devam etti:



"Tabiri caizse ağaçlarımızın çok gevrek oluşu ve mahsulün ağırlığı da eklenince kar ve fırtınanın da anafor etkisiyle dallar bu yükü kaldırmayınca maalesef ortaya bu görüntüler çıktı. Alanda diğer yetiştirici arkadaşlarla birlikte incelemelerde bulunuyoruz. Tablo çok vahim ve üzücü. Geyikli'den başlayarak, Mecidiye, Gökçebayır, Bozköy, Bozalan, Kemallı köylerini içine alan ve yaklaşık 15-20 bin dönüm arazide bulunan zeytin ağaçlarımızda yüzde 30-40 oranında hasar meydana geldiğini üzülerek gördük."



Üreticiler pazartesi günü Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ile kaymakamlığa giderek hasarla ilgili başvuruda bulunacaklarını kaydetti.