Fırtına Madagaskar'da Can Kayıplarına Neden Oldu

Batsirai Fırtınası Madagaskar'da can kayıplarına neden oldu. Yaklaşık 10 kişi hayatını kaybetti, 50 bin kişi evlerini terketmek zorunda kaldı. Bazı kasabaların nerdeyse tamamının fırtınadan zarar gördüğü belirtiliyor. Fırtına nedeniyle toprak kaymaları meydana geldi, yollar da hasar gördü. Tropik Fırtına Ana da geçen ay Madagaskar'da etkili olmuş, 55 kişi hayatını kaybetmişti

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