Fırtına Madagaskar'da Can Kayıplarına Neden Oldu - Haberler
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Fırtına Madagaskar'da Can Kayıplarına Neden Oldu

DailyMotion.com - Güncel
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Batsirai Fırtınası Madagaskar'da can kayıplarına neden oldu.

Batsirai Fırtınası Madagaskar'da can kayıplarına neden oldu. Yaklaşık 10 kişi hayatını kaybetti, 50 bin kişi evlerini terketmek zorunda kaldı. Bazı kasabaların nerdeyse tamamının fırtınadan zarar gördüğü belirtiliyor. Fırtına nedeniyle toprak kaymaları meydana geldi, yollar da hasar gördü. Tropik Fırtına Ana da geçen ay Madagaskar'da etkili olmuş, 55 kişi hayatını kaybetmişti

DailyMotion.com - Güncel

Madagaskar, Fırtına, Güncel, Haber

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