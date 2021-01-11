First date ne demek? First date nedir? Date çıkmak ne demek?

Gençler arasında son zamanlarda popüler olan İngilizce kavram olan First date ne demek? First date nedir? Date çıkmak ne demek?

FİRST DATE NE DEMEK?

First date ilk buluşma demek. İlk türüdür toplantıda bir çaba birbirleri hakkında sormak ve bir ilişki, planın bir araya olamayacağını bilmek ve çeşit düzenlemek için yapılır önceden tanışmış olsun veya olmasın iki kişi, aralarında romantik aktivite , Kısa bir süreliğine romantik veya cinsel bir eş bulmak amacıyla, uzun süreli bir eş bulmak. Flört , kültürler , yaşam tarzları , din , cinsiyet ve cinsel yönelim arasında farklılık gösterebilir .

Pek çok ülke ve kültürde, romantik ilişkilerin gelişmesi ve gelecekteki eşlerin bulunması sürecidir. Bazı insanlar, bir kişinin cinsel partner olarak potansiyelini değerlendirmek için ilk randevuya gider. Çoğu zaman, insanlar arkadaşları tarafından kendileri için ayarlanmış tarihlere sahiptir veya bireyle işte, bir partide, sınıfta, topluluklarında veya bir sosyal medya web sitesinde veya flört web sitesinde çevrimiçi olarak tanışırlar . Randevu sırasında her katılımcı diğer kişinin uyumluluğunu değerlendirebilir ve bir kişinin tercih etmediği davranışlarda bulunan bireyleri eleme fırsatı yakalayabilir.

İlk randevunun sonuçlanmasının birçok olası sonucu vardır. İki kişi ikinci bir buluşmayı kabul edebilir. Taraflardan biri veya her ikisi, uyumluluk sorunları olduğuna karar verebilir ve başka tarihler izlememeye karar verebilir. Uyumluluk faktörleri büyük ölçüde farklılık gösterir ve bir kişinin uyuşturucu veya alkol kullanıp kullanmadığına bakılmaksızın dini, görünüşü veya kişiliği içerebilir. Alternatif olarak, iki taraf arkadaş olmaya veya başka bir tür Platonik ilişki (cinsel olmayan bir ilişki) olmaya karar verebilir . Bazı ilk randevular, süresi kısa dönemden uzun süreye kadar değişebilen romantik bir ilişkiye yol açabilir.