Fırından sıçrayan kıvılcımlar odunluğu yaktı
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Fırından sıçrayan kıvılcımlar odunluğu yaktı

21.10.2020 00:36 | Son Güncelleme: 21.10.2020 00:40
Fırından sıçrayan kıvılcımlar odunluğu yaktı

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, bahçede bulunan taş fırından sıçrayan kıvılcımlar yanında bulunan odunluğu yaktı.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, bahçede bulunan taş fırından sıçrayan kıvılcımlar yanında bulunan odunluğu yaktı. Yangın, vatandaşların ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Akşam saatlerinde, Derince Tahtalı Mahallesi Turgutlu mevkiinde ekmek yapmak için yakılan taş fırından sıçrayan kıvılcım yanında bulunan odunları tutuşturdu. Alevler odunluğu sararken, muhtar Erkan Tokuç ve mahalle sakinleri hemen yangına müdahale etti. İtfaiye gelene kadar vatandaşlar evlerinden çektikleri hortumlarla su tutarak alevlerin bitişikteki binaya sıçramasını engelledi. Muhtar Erkan Tokuç, elektrik dağıtım şirketini de arayarak elektriklerin kesilmesini sağladı. Olay yerine gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. 

 


Fırından sıçrayan kıvılcımlar odunluğu yaktı
Fırından sıçrayan kıvılcımlar odunluğu yaktı
Fırından sıçrayan kıvılcımlar odunluğu yaktı
Fırından sıçrayan kıvılcımlar odunluğu yaktı
Fırından sıçrayan kıvılcımlar odunluğu yaktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nabi YAZICI

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